¿Qué debe pasar para que Panamá clasifique a octavos de final del Mundial Sub-20?

Panamá aún tiene probabilidades para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 a falta de un partido en fase de grupos.

JAVIER TORRES / AFP

La selección de Panamá de Jorge Dely Valdés suma una derrota y un empate en el Mundial Sub-20 tras igualar 1-1 ante Ucrania en la segunda jornada del grupo B y le queda un encuentro para definir a los clasificados.

Panamá Sub-20 quiere clasificar a la siguiente fase, pero dependerá de ellos mismos para lograrlo, la tarea parece fácil, pero sus rivales no lo son.

  • Panamá debe ganar y sumar tres puntos, con eso suma 4 y se despega de Corea del Sur que quedaría con 1, con este resultado avanzaría como "tercero", en caso de un empate en el partido de Ucrania vs Paraguay, en caso de una derrota de estos equipos, quedan empates en punto y se revisará la diferencia de goles, en caso que tenga lo mismo, se van con el que tenga mayor cantidad de goles anotados.
  • En caso de un empate, Panamá avanzaría porque tienen más goles anotados que Corea del Sur (3).
  • En caso de una derrota Panamá queda eliminado del Mundial Sub-20.

Sintoniza este partido este viernes desde las 2:30 pm por RPC Deportes.

