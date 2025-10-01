Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador cae ante Real España y se despide del torneo

El Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2025 tras caer 2-1 ante Real España que con el gol de visitante se mete en la semifinal de este torneo. Recordemos que en la vuelta ganó el conjunto panameño 1-0.
El empate llegó cuando el entrenador Mario Méndez ingresó al terreno a Ricardo Phillips Jr que marcó al minuto 75'.
La noche le cayó al Plaza Amador
El entrenador de Plaza Amador hizo modificaciones que afectaron al equipo defensivamente y sobre el final el recién ingresado Brayan Moya al 90+1' para la victoria y clasificación del Real España donde milita Daniel Aparicio.
El equipo hondureño selló su boleto para la Concachampions.