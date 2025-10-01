FÚTBOL Fútbol Internacional -  1 de octubre de 2025 - 21:16

Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador cae ante Real España y se despide del torneo

El Plaza Amador cayó ante Real España en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador cae ante Real España y se despide del torneo

Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador cae ante Real España y se despide del torneo

MARTIN BERNETTI / AFP

El Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2025 tras caer 2-1 ante Real España que con el gol de visitante se mete en la semifinal de este torneo. Recordemos que en la vuelta ganó el conjunto panameño 1-0.

Con un gol de penal de Jhow Benavidez desde el punto penal tras una falta de Memo Castañeda, el Real España tomó la ventaja al minuto 44'.

El empate llegó cuando el entrenador Mario Méndez ingresó al terreno a Ricardo Phillips Jr que marcó al minuto 75'.

La noche le cayó al Plaza Amador

El entrenador de Plaza Amador hizo modificaciones que afectaron al equipo defensivamente y sobre el final el recién ingresado Brayan Moya al 90+1' para la victoria y clasificación del Real España donde milita Daniel Aparicio.

El equipo hondureño selló su boleto para la Concachampions.

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2025

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 9 del Clausura 2025

Azarías Londoño marcó en la Copa de Ecuador con la Universidad Católica

Recomendadas

Últimas noticias