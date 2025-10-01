Azarías Londoño marcó en la Copa de Ecuador con la Universidad Católica

La Universidad Católica se instaló en los cuartos de final de la Copa de Ecuador, después de vencer 3-1 a la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo en el Estadio Reales Tamarindos, en un choque donde los panameños Azarías Londoño y José Fajardo fueron protagonistas.

97'| Goooooooooooooool Cammarata, se define todo a la contra combinación panameña entre la Pantera y Azarías que termina en gol para cerrar la serie LDUP 1-3 U. Católica Vamos ¡La Nueva Chatoleí! #FamiliaCammarata #TodosPorCatólica #alamaneracammarata pic.twitter.com/V4f4OUErVA

El encargado de abrir el marcador fue Mauricio Alonso al minuto 1' aprovechando un error de la defensa temprano en el encuentro.

Al 54' Emiliano Clavijo recibió solo en el área y definió cruzado para aumentar la ventaja de los universitarios.

La anotación con combinación panameña llegó al 97' con una asistencia de Fajardo y definición de Londoño, que sentenció el partido y la clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar José Fajardo y Azarías Londoño?

Los panameños volverán a la acción el sábado 4 de octubre ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa (7:00 pm).