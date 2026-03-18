Champions League: Bayern Múnich golea al Atalanta y sella su clasificación a Cuartos de Final

El Bayern Múnich se impuso este miércoles por 4-1 al Atalanta con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, uno de Lennart Karl y otro de Luis Díaz para acabar con la más mínima duda que pudiera quedar sobre su pase a los cuartos del final de la Champions League .

El partido, tras al resultado de la ida (1-6), era un trámite y el Atalanta pareció centrarse en evitar una nueva debacle ante un Bayern que dominó con claridad aunque sin arriesgar demasiado, consciente de que la eliminatoria ya estaba prácticamente resuelta.

El balón estuvo permanentemente en la mitad del Atalanta, el Bayern la recuperaba rápidamente y generaba llegadas y remates a puerta.

El primer gol llegó en el minuto 25, en un penalti marcado por Harry Kane. La sanción de la pena máxima sólo se confirmó después de que el árbitro, el francés Benoit Bastien, confirmara tras consultar las imágenes que Scalvini había interceptado con una mano un remate de Kane.

Luego, en el primer intento del inglés, el meta Sportiello paró el penalti, pero no estaba sobre la raya por lo que, otra vez tras intervención del VAR, el penalti se repitió y Kane no dejó pasar la segunda oportunidad.

Hasta ese momento, no había habido noticias del Atalanta en ataque. La única ocasión del equipo italiano en la primera mitad se produjo en el minuto 44, cuando el meta Jonas Urbig paró un remate de corta distancia de Mario Pasalic.

Dominio de los bávaros en duelo de Champions League

El dominio del Bayern se reflejó en las estadísticas, con 16 remates frente a 2 en los primeros 45 minutos, 76 por ciento de posesión de la pelota y 450 pases que daban una idea de hasta qué punto el partido había sido un monólogo.

No habían pasado diez minutos de la segunda parte cuando Kane marcó el segundo, con un remate a una escuadra dentro del área tras deshacerse de dos hombres que lo marcaban.

Tras el segundo gol, el entrenador del equipo alemán, Vincent Kompany, decidió darle a Deniz Ofli sus primeros minutos en el primer equipo y el jugador respondió a la confianza iniciando, con una recuperación de pelota, la jugada del tercer gol marcado por Lennart Karl a pase de Luis Díaz.

En el cuarto gol, Luis Díaz y Karl se volvieron a juntar pero en funciones invertidas y fue el colombiano el que marcó, con una vaselina dentro del área tras un pase largo del alemán.

El Atalanta logró maquillar el resultado con un gol de cabeza de Samardzic en el minuto 85 tras un saque de esquina.

FUENTE: EFE