Champions League: César Blackam y Cristian Martínez, titulares vs Stuttgart

El Slovan Bratislava con los panameños César Blackman y Cristian Martínez en el once inicial, se enfrentará al Stuttgart de Alemania en la jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League.
Por su parte, el Stuttgart en su primer encuentro venció 3-1 al Viking con hat-trick de Ermedin Demirovic.
El encuentro a jugarse en el Tehelné pole, iniciará a las 2:00 p.m.
XI INICIAL DE SLOVAN BRATISLAVA VS STUTTGART EN LA CHAMPIONS LEAGUE
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Taká
Blackman
Bajric
Markovi
Sandro Cruz
Mustafic
Pokornýc
Barseghyan
Martínez
Sulejman Camara
Šporar