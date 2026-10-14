UCL Champions League -  14 de octubre de 2026 - 13:00

Champions League: César Blackam y Cristian Martínez, titulares vs Stuttgart

Los panameños César Blackam y Cristian Martínez figuran en el XI inicial del Slovan Bratislava para medirse al Stuttgart.

Champions League: César Blackam y Cristian Martínez

Champions League: César Blackam y Cristian Martínez, titulares vs Stuttgart

FOTO: IA - SLOVAN BRATISLAVA

El Slovan Bratislava con los panameños César Blackman y Cristian Martínez en el once inicial, se enfrentará al Stuttgart de Alemania en la jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League.

El club de la Superliga de Eslovaquia debutó con una derrota de 6-1 frente al PSG, el pasado 9 de septiembre con los canaleros titulares.

Por su parte, el Stuttgart en su primer encuentro venció 3-1 al Viking con hat-trick de Ermedin Demirovic.

El encuentro a jugarse en el Tehelné pole, iniciará a las 2:00 p.m.

XI INICIAL DE SLOVAN BRATISLAVA VS STUTTGART EN LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Taká

  • Blackman

  • Bajric

  • Markovi

  • Sandro Cruz

  • Mustafic

  • Pokornýc

  • Barseghyan

  • Martínez

  • Sulejman Camara

  • Šporar

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