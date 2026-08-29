UCL Champions League -  29 de agosto de 2026 - 07:42

Champions League: Calendario de la jornada 1 de fase liga

La UEFA reveló el calendario completo de la fase liga de la Champions League y aquí te dejamos la jornada 1.

Champions League: Calendario de la jornada 1 de fase liga

Champions League: Calendario de la jornada 1 de fase liga

La UEFA reveló el calendario de Champions League en su fase liga que iniciará el próximo 8 de septiembre con el partido entre el Lask vs Atenas y el Brujas ante Aston Villa en simultaneo.

El plato fuerte de la jornada será desde el martes con el Real Madrid ante el Inter desde las 2:00 pm, también el miércoles con Liverpool ante Atlético de Madrid.

Calendario de la jornada 1 de Champions League

  • 8 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — AEK Atenas vs LASK
  • 8 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — Club Brujas vs Aston Villa
  • 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Real Madrid vs Inter de Milán
  • 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Borussia Dortmund vs Villarreal
  • 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — FC Porto vs Manchester City
  • 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Lille vs Real Betis
  • 9 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — FC Barcelona vs Feyenoord Rotterdam
  • 9 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — VfB Stuttgart vs Viking Stavanger
  • 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Liverpool vs Atlético de Madrid
  • 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — París Saint-Germain vs Slovan Bratislava
  • 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Sporting de Portugal vs Galatasaray
  • 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Napoli vs Arsenal
  • 10 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — Fenerbahçe vs Roma
  • 10 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
  • 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Calcio Como vs RB Leipzig
  • 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Bayern de Múnich vs Bodø/Glimt
  • 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Slavia Praga vs Racing de Lens
  • 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Manchester United vs Sabah

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