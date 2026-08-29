Champions League: Calendario de la jornada 1 de fase liga

La UEFA reveló el calendario de Champions League en su fase liga que iniciará el próximo 8 de septiembre con el partido entre el Lask vs Atenas y el Brujas ante Aston Villa en simultaneo.
Calendario de la jornada 1 de Champions League
- 8 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — AEK Atenas vs LASK
- 8 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — Club Brujas vs Aston Villa
- 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Real Madrid vs Inter de Milán
- 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Borussia Dortmund vs Villarreal
- 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — FC Porto vs Manchester City
- 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Lille vs Real Betis
- 9 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — FC Barcelona vs Feyenoord Rotterdam
- 9 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — VfB Stuttgart vs Viking Stavanger
- 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Liverpool vs Atlético de Madrid
- 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — París Saint-Germain vs Slovan Bratislava
- 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Sporting de Portugal vs Galatasaray
- 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Napoli vs Arsenal
- 10 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — Fenerbahçe vs Roma
- 10 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
- 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Calcio Como vs RB Leipzig
- 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Bayern de Múnich vs Bodø/Glimt
- 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Slavia Praga vs Racing de Lens
- 10 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Manchester United vs Sabah