Champions League: Conoce el calendario del Real Madrid para fase liga

El Real Madrid ya tiene fecha para sus partidos de la fase liga de la UEFA Champions League donde abrirá con dos equipos italianos, Inter y Roma en las dos primeras jornadas.
Calendario de partidos del Real Madrid en Champions League
- 8 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — Real Madrid vs Inter de Milán
- 14 de octubre de 2026 — 2:00 PM — Roma vs Real Madrid
- 21 de octubre de 2026 — 2:00 PM — Real Madrid vs RB Leipzig
- 4 de noviembre de 2026 — 12:45 PM — AEK Atenas vs Real Madrid
- 24 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — Real Madrid vs PSV Eindhoven
- 9 de diciembre de 2026 — 3:00 PM — Arsenal vs Real Madrid
- 19 de enero de 2027 — 3:00 PM — Real Madrid vs LASK Linz
- 27 de enero de 2027 — 3:00 PM — Shakhtar Donetsk vs Real Madrid