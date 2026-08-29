Champions League: El Lask Linz enfrentará al Real Madrid en enero de 2027

El Lask Linz de Andrés Andrade conoció las fechas para su fase liga de Champions League y jugará contra el Real Madrid el 19 de enero de 2027 en la jornada 7.
Calendario del Lask Linz de Andrés Andrade en Champions League
- 8 de septiembre de 2026 AEK Atenas vs LASK
- 14 de octubre de 2026 LASK vs Liverpool
- 21 de octubre de 2026 Sporting de Portugal vs LASK
- 3 de noviembre de 2026 LASK vs Slovan Bratislava
- 24 de noviembre de 2026 Bodø/Glimt vs LASK
- 9 de diciembre de 2026 LASK vs Fenerbahçe
- 19 de enero de 2027 Real Madrid vs LASK
- 27 de enero de 2027 LASK vs Porto