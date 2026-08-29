UCL Champions League -  29 de agosto de 2026 - 07:15

Champions League: El Lask Linz enfrentará al Real Madrid en enero de 2027

Repasa el calendario completo del Lask Linz para la Champions League donde enfrentará al Liverpool y al Real Madrid.

Champions League: El Lask Linz enfrentará al Real Madrid en enero de 2027

Champions League: El Lask Linz enfrentará al Real Madrid en enero de 2027

FOTO: LASK_Official

El Lask Linz de Andrés Andrade conoció las fechas para su fase liga de Champions League y jugará contra el Real Madrid el 19 de enero de 2027 en la jornada 7.

Lask empieza su camino en Champions League contra el AEK Atenas el 8 de septiembre de 2026 y luego recibirá en casa el 14 de octubre al Liverpool.

Calendario del Lask Linz de Andrés Andrade en Champions League

  • 8 de septiembre de 2026 AEK Atenas vs LASK
  • 14 de octubre de 2026 LASK vs Liverpool
  • 21 de octubre de 2026 Sporting de Portugal vs LASK
  • 3 de noviembre de 2026 LASK vs Slovan Bratislava
  • 24 de noviembre de 2026 Bodø/Glimt vs LASK
  • 9 de diciembre de 2026 LASK vs Fenerbahçe
  • 19 de enero de 2027 Real Madrid vs LASK
  • 27 de enero de 2027 LASK vs Porto
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