Champions League: ¿En qué bombo quedan los equipos de Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman?

Ya se conocen todos los equipos clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League luego que se definieran los últimos clubes que avanzaron mediante los playoff.
Mientras que también en este último bombo, está el Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez, este último se vistió de héroe con un gol a los 100 minutos ante el Celje.
Bombos para la fase de liga de la UEFA Champions League
- Bombo 1: PSG, Madrid, City, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Atlético y Barcelona.
- Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Betis y PSV
- Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shaktar, Galatasaray, Fenerbache.
- Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah, AEK, Vilking, Slovan