LEGIONARIOS Champions League -  26 de agosto de 2026 - 17:17

Champions League: ¿En qué bombo quedan los equipos de Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman?

Ya se conocen todos los equipos clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League donde habría tres panameños.

Cristian Martínez metió a su equipo a la Champions League

Cristian Martínez metió a su equipo a la Champions League

FOTO / skslovanbratislava

Ya se conocen todos los equipos clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League luego que se definieran los últimos clubes que avanzaron mediante los playoff.

El LASK Linz Andrés Andrade luego de una remontada de épica ante el Celtic se ubicó en el cuarto bombo para el sorteo.

Mientras que también en este último bombo, está el Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez, este último se vistió de héroe con un gol a los 100 minutos ante el Celje.

Bombos para la fase de liga de la UEFA Champions League

  • Bombo 1: PSG, Madrid, City, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Atlético y Barcelona.
  • Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Betis y PSV
  • Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shaktar, Galatasaray, Fenerbache.
  • Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah, AEK, Vilking, Slovan

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