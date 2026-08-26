Champions League: ¿En qué bombo quedan los equipos de Andrés Andrade, Cristian Martínez y César Blackman?

Cristian Martínez metió a su equipo a la Champions League FOTO / skslovanbratislava

Ya se conocen todos los equipos clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League luego que se definieran los últimos clubes que avanzaron mediante los playoff.

El LASK Linz Andrés Andrade luego de una remontada de épica ante el Celtic se ubicó en el cuarto bombo para el sorteo.

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