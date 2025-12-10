UCL Champions League -  10 de diciembre de 2025 - 17:04

Champions League: El Athletic Club y el PSG igualan en la J6

El Athletic Club de Bilbao y el PSG se fueron sin goles por la sexta jornada de la fase liga de la Champions League.

El Athletic Club y el PSG empatan sin goles al descanso del partido de la sexta jornada de la Champions League que les enfrenta en San Mamés después de librar un igualado pulso en una primera parte muy intensa en la que el equipo rojibanco sujetó bien al campeón de Europa.

Una falta lateral botada por Alex Berenguer (m.30) que obligó a lucirse a Safonov para enviar el balón a córner fue la ocasión más clara del Athletic. En el 44 Unai Simón, en una gran intervención, rechazó un remate a bocajarro de Senny Mayulu que pudo haber adelantado al PSG

