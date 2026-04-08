Champions League: Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 8 de abril en los partidos de ida en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

.Aunque el Barcelona ha cosechado más éxitos a nivel nacional y europeo que su rival, el Atleti lleva sin duda la ventaja en los enfrentamientos directos entre estos dos gigantes españoles en la Champions League: todos sus encuentros anteriores en competiciones de la UEFA se han disputado en cuartos de final, y el Atleti se ha impuesto en ambas eliminatorias (en las temporadas 2013/14 y 2015/16).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse