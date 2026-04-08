Champions League: Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 8 de abril en los partidos de ida en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
PSG y el Liverpool, estos equipos se enfrentaron en los octavos de final de la temporada pasada, y el Paris acabó imponiéndose en la tanda de penaltis tras una eliminatoria de infarto. Ese triunfo resultó ser el catalizador de una racha espectacular que culminó con la conquista del título por parte de los hombres de Luis Enrique al final de la temporada.
Partidos para hoy en la UEFA Champions League
- FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou a las 2:00 P.M.
- PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.