Champions League: El Liverpool gana sobre el final al Inter

El Liverpool conquistó este martes San Siro, superó al Inter de Milán (0-1) con un gol de penalti en el minuto 88 de Szoboszlai y volvió a ganar tras dos partidos sin conocer la victoria en medio de la polémica con el egipcio Mohamed Salah, apartado tras unas polémicas declaraciones en las que criticó abiertamente a su entrenador, Arne Slot.

El partido entre el Inter y el Liverpool quedó inevitablemente opacado por la polémica con Mo Salah. El extremo de los 'Reds' incendió el mundo fútbol con un ataque a entrenador y club que acabó por dejarle fuera del partido de Liga de Campeones en el que el combinado inglés volvió a sonreír, aunque no sin polémica por la queja interista, que entendió que el agarrón de Bastoni sobre Wirtz no ameritaba la pena máxima.

La victoria refuerza a Slot. Bálsamo para calmar las aguas en el vestuario, para demostrar que el Liverpool también puede ganar sin una de sus leyendas. El inicio del partido 'Red' fue apabullante. El Inter, mermado por las bajas obligadas de Calhanoglu y Acerbi en la primera media hora, se dedicó a achicar aguas como buenamente pudo.

Pero entre ataques desperdiciados y apariciones del Liverpool esporádicas en área italiana, una de ellas rozó el final feliz por casi autogol de Bastoni, llegó un ataque que pareció no llegar a ningún lado, pero que acabó por decidir el partido. Bastoni, con Wirtz de espaldas y casi sin opciones de llegar al balón, agarró sutilmente la camiseta de su par y le cortó la carrera. El VAR llamó al colegiado y éste entendió que era penalti, pese a la incredulidad de los italianos.

Szoboszlai se encargó de ejecutar. Fuerte y ajustado al lado derecho de la meta defendida por Sommer, incapaz de frenar el brutal disparo del húngaro, decisivo en un partido clave en la historia del Liverpool, el primero con Salah apartado por sus palabras. El combinado inglés silenció San Siro y demostró que puede ganar también sin el egipcio.

Los tres puntos alzan al Liverpool en sus aspiraciones a clasificar directamente entre los ocho primeros. Es virtualmente octavo con 12 puntos, a la espera de que termine la jornada. El Inter, quinto con las misma unidades y dos derrotas seguidas.

