Champions League: FC Barcelona aplastó al Newcastle para avanzar a cuartos

El FC Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Champions League con un 8-3 en el global de la eliminatoria.
FUENTE: EFE
El conjunto del FC Barcelona se instaló en los cuartos de final de la UEFA Champions League, después de golear al Newcastle en octavos.
El FC Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Champions League con un 8-3 en el global de la eliminatoria.
Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphael Dias ‘Raphinha’, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dio un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.
FUENTE: EFE