Champions League Champions League -  18 de marzo de 2026 - 14:47

Champions League: FC Barcelona aplastó al Newcastle para avanzar a cuartos

El conjunto del FC Barcelona se instaló en los cuartos de final de la UEFA Champions League, después de golear al Newcastle en octavos.

Champions League: FC Barcelona aplastó al Newcastle para avanzar a cuartos
Champions League: FC Barcelona aplastó al Newcastle para avanzar a cuartosFOTO: EFE/Siu Wu

El FC Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Champions League con un 8-3 en el global de la eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigadeCampeones/status/2034354986516148572?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphael Dias ‘Raphinha’, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dio un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Equipos y llaves confirmadas en los cuartos de final

Champions League: El PSG aplastó al Chelsea en los octavos de final

Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos

Recomendadas

Últimas noticias