Champions League: Hansi Flick, molesto por la jugada entre Musso y Pubill

El FC Barcelona tendrá que remontar en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League . No será fácil, contra el Atlético de Madrid, pero desde ya el objetivo es claro: intentar conseguirlo. Así lo ha dicho Hansi Flick en rueda de prensa, después de la derrota en el Spotify Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Sorloth.

Para el técnico alemán, está claro que "hemos perdido 0-2", pero también que "hemos tenido muy buenas ocasiones". "Ellos lo han hecho muy bien, pero nosotros no nos rendiremos", ha dicho Flick, además de añadir: "Claro que creemos en nosotros. Con un jugador menos lo hemos hecho muy bien. No ha sido fácil defenderles, pero hemos tenido oportunidades y tendremos nuestras opciones. Somos positivos. Lo daremos todo. Tenemos una oportunidad y lo intentaremos".

La molestia de Hansi Flick

A pesar de todo, Flick se ha mostrado molesto con el arbitraje, especialmente en un par de acciones polémicas: "Ellos han marcado dos goles y es porque tienen mucha calidad. En la acción previa del primer gol creo que deberíamos haber defendido mejor. Después, la roja a Cubarsí podría haber sido o no. No sé si era suficiente para ser expulsión, porque el balón estaba por detrás. Lo que sí me ha parecido claro es la situación en la que Juan Musso ha comenzado la jugada y Pubill la ha cogido con la mano. No sé por qué el VAR no ha intervenido. Es increíble. Todos cometemos errores, es normal, pero no entiendo entonces por qué tenemos el VAR. Debería ser penalti, segunda amarilla y expulsión".

Aun así, Flick ha comentado que "tenemos que aceptarlo y centrarnos ya en el partido del próximo martes". "Tenemos la calidad y los jugadores para hacerlo. Lucharemos hasta el final", ha sentenciado.

FUENTE: FC BARCELONA