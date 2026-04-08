Champions League Champions League -  8 de abril de 2026 - 17:51

Champions League: Julián Álvarez reconoce que la llave ante el Barca no está cerrada

"El resultado es importante, pero nada está cerrado", dijo el delantero argentino Julián Álvarez luego de la victoria ante el FC Barcelona.

Champions League: Julián Álvarez reconoce que la llave ante el Barca no está cerrada
Champions League: Julián Álvarez reconoce que la llave ante el Barca no está cerradaFOTO: EFE/Siu Wu

"El resultado es importante pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos, si bien sabemos de la ventaja que tenemos ahora y debemos aprovecharla en casa, con nuestra gente. No va a ser fácil, pero estamos donde queremos estar", ha afirmado el jugador rojiblanco en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Julián ha sido clave en la victoria del Atlético con el primer gol al filo del descanso, un libre directo potente con el que batió a Joan García.

Julián Álvarez aparece en momentos importantes - Champions League

"Ayer entrenamos y no había metido ni una. Lo importante era hoy, fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo", ha reconocido.

Con su gol, el internacional argentino ya suma nueve tantos en la presente edición de la Liga de Campeones. "Estoy contento y ojalá sean muchos más. Hay que seguir por más", ha concluido.

FUENTE: EFE

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