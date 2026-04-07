Champions League: Kai Havertz le da ventaja al Arsenal en la ida de los cuartos de final

El Arsenal logró una sufrida victoria por marcador de 1-0 sobre el Sporting Club de Portugal en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El partido fue soso, con dominio del Arsenal, aunque el Sporting se mostró muy incisivo en las contras y dispuso de algunas ocasiones claras para batir a David Raya.

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En el inicio de la segunda mitad, el Arsenal fue más protagonista y llegó con mayor profundidad, aunque el Sporting no renunció a las transiciones rápidas, como la que propició un tiro cruzado dentro del área rival de Trincão que se marchó fuera de la meta de Raya en el minuto 56.

El primer susto para los locales llegó en el minuto 62, cuando Zubimendi anotó un gol magistral desde fuera del área, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego de Gyokeres tras la revisión del VAR.

El Sporting pudo adelantarse en el minuto 82, tras una buena jugada por la izquierda del colombiano Suárez, que centró atrás para que rematara de cabeza Geny Catamo, aunque Raya demostró su gran nivel con una mano que evitó la ventaja de los verdiblancos.

De nuevo en el minuto 86, duelo entre Catamo y Raya, que volvió a salvar al Arsenal con una buena intervención en dos tiempos.

El gol de la victoria del Arsenal - Champions League

El gol de la victoria del Arsenal llegó en el minuto 91 gracias a una buena jugada de Martinelli, que sirvió para que Havertz firmara el tanto que allana el camino del equipo inglés hacia las semifinales.

FUENTE: EFE