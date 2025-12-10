Champions League: La Juventus vence al Pafos y sigue luchando

La Juventus sufrió este miércoles mucho más de lo debido para superar en la Champions League al Pafos chipriota (2-0), al que tumbó con dos goles en los últimos compases de un duelo que no llegó a controlar y en el que rozó la enésima decepción de los últimos años.

Durante muchos minutos, especialmente en el inicio, la 'Juve' se vio superada por el Pafos de David Luiz y compañía. Un casi gol en propia puerta de Kalulu en el primer ataque chipriota. Un zapatazo de Correia que rozó la escuadra. Un paradón de Di Gregorio a la volea de Dragomir. El palo de Anderson en un disparo desde fuera del área. Otra mano de Di Gregorio a otro disparo de Dragomir. El Pafos rozó el gol en numerosas ocasiones. Y lo mereció.

La 'Juve', en su casa, estuvo contra las cuerdas. Solo algunos ataques aislados de Yildiz dieron respiro a los de Spalletti. El técnico no pudo contener la frustración cuando David falló prácticamente a puerta vacía a apenas unos metros de la línea de gol. Su bloqueo se alargó hasta el minuto 73, cuando su gol cerró la victoria. Una contra perfecta que el canadiense acertó a definir para sumar su tercer tanto de la temporada.

La Juventus sigue con vida

Minutos antes, la 'Vecchia Signora' comenzó a respirar. Porque entre jugadas insulsas y descontrol, Cambiaso puso sensatez en la frontal del área. No se precipitó como tantos otros de sus compañeros. Y filtró el pase perfecto a McKennie, que a la media vuelta fusiló a Michael para encarrilar la tranquilidad.

A partir de ahí, de esos dos goles en apenas 6 minutos, entre el 67 y el 73, el partido murió. La 'Juve' consiguió los más importante. Ganó. Esquivó otra decepción en casa, aunque no se libró del juicio de su afición, cansada del juego de un equipo hasta ahora intrascendente.

Superado el desastre, la 'Juve' terminó la jornada en la décimo séptima plaza con 9 puntos. Segunda victoria que coloca al combinado turinés en zona de 'play-off' para acceso a los octavos de final. El Pafos, que atisbó su gran golpe en la temporada por un momento, que se sintió superior, se quedó fuera de los 24 primeros.