Champions League: Lamine Yamal se pierde el debut del FC Barcelona

El joven talento Lamine Yamal no jugará ante el Newcastle en el debut del FC Barcelona en la Champions League.

Sin su estrella Lamine Yamal, el FC Barcelona se estrenará el jueves en Champions League ante el Newcastle en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo y en un estadio, St James' Park, escenario de una demostración de Faustino Asprilla hace dos décadas con los mismos contendientes.

El equipo de la Premier League presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López, los tres en gran forma en este inicio de temporada.

Guimaraes, considerado como el mediocentro con más calidad del equipo del norte de Inglaterra, llegó a estar incluso en el punto de mira del Barça hace un par de años cuando el club catalán buscaba un sustituto para Sergio Busquets, según la prensa catalana, pero su alto coste -alrededor de 100 millones de euros- frenó una posible operación.

Sin Lamine Yamal y otros futbolistas - Champions League

Para este quinto enfrentamiento entre ambos equipos en competiciones europeas, el Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, lesionado en el pubis, mientras que De Jong no está descartado aunque también arrastra molestias.

Yamal de 18 años se perdió el duelo del fin de semana ante el Valencia y ahora se suma el estreno de la Liga de Campeones.

Además, el onceno blaugrana tiene las bajas de Ter Stegen, Alejandro Balde y Gavi.

