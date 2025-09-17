Champions League: Liverpool se hizo fuerte en casa para vencer al Atlético

El Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions League .

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).

¡VICTORIA DE LOS REDS! El Liverpool sacó una gran victoria en casa 3-2 ante el Atlético de Madrid en #ChampionsRPC #UCL pic.twitter.com/sTmLMlZJgl

Gol ganador de Virgil van Dijk en la Champions League

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds, tras zafarse de su defensor a la salida de un córner.

Los rojiblancos, undécimos en la Liga con una sola victoria en cuatro partidos, tuvieron que lidiar con una de las pruebas más difíciles al visitar al vigente campeón de la Premier.

El Liverpool de Arne Slot encabeza el campeonato con pleno de triunfos, y es uno de los equipos que más se reforzó en la pasada ventana de fichajes.

El último fichaje fue el del sueco Alexander Isak -pagó 145 millones de euros (169 millones de dólares)-, que fue titular este miércoles.

FUENTE: AFP