Champions League: Manchester City y Mónaco igualaron en la segunda fecha

Un doblete de Erling Haaland no fue suficiente para el Manchester City en su visita a Mónaco en la Champions League.

El Manchester City igualó 2-2 en su vista al AS Mónaco en un choque correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El delantero noruego Erling Haaland firmó un doblete al 15' y 44', pero no fue suficiente porque los franceses empataron el compromiso ante su afición con tantos de Jordan Teze (18') y el inglés Eric Dier (90') desde el punto penal en el Estadio Luis II.

Manchester City sigue sin conocer la derrota en la Champions League

Este empate deja al conjunto de Pep Guardiola en la octava posición de la Liga de Campeones con 4 puntos, mientras que el conjunto comandado por Adolf Hütter se ubica en casilla 30 con una unidad.

