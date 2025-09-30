Karlo Kuranyi debuta con Panamá Sub-20 en el Mundial

Finalmente el espigado delantero Karlo Kuranyi pudo realizar su debut oficial con Panamá Sub-20 en el Mundial Sub-20 de Chile luego que en la pasada fecha, no logró entrar sobre el final del partido donde cayeron ante Paraguay.

Ahora ante Ucrania, el hijo de Kevin Kuranyi tuvo 20 minutos sobre el terreno de juego luego de ingresar por el goleador Gustavo Herrera, aunque no tuvo oportunidades clara a gol.

Karlo empezó a jugar a los 9 años en el SG Kirchheim, luego en el SV Stuttgart Kickers, VFB Stuttgart y actualmente en el SGV Freiberg.

Además, también disputó algunos partidos en el pasado Torneo Maurice Revello donde terminaron últimos en la tabla general del campeonato en Francia.

Ahora la Selección de Panamá Sub-20 suma un punto y ahora en la última fecha se medirá ante Corea del Sur el viernes 3 de octubre a las 3:00 P.M.