Panamá Sub-20: Gustavo Herrera se reencuentra con el gol en el Mundial Sub-20 AFP

Gustavo Herrera volvió a celebrar el grito de gol luego de anotar el empate para Panamá Sub-20 ante Ucrania en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile.

A los 36 minutos del encuentro, Kevin Walder con una jugada individual por la derecha, metió un centro al área para que Herrera se elevara y rematara picado al primer palo.

En el primer encuentro, el nueve de Panamá sumó dos asistencias, pero no pudo evitar la derrota ante Paraguay.

El delantero panameño no vive su mejor momento en el Saprissa donde en 12 partidos (liga y Copa Centroamericana) no ha logrado marcar.

Tras el partido, Gustavo Herrera brindó declaraciones

"Fue bueno para mí, darle gracias a Dios y fue un difícil partido. Tenemos que seguir trabajando para el próximo partido, es ganar o ganar o le decimos adiós"

"Tenemos mucha fe en nosotros y sabemos si le ponemos muchas ganas podemos sacar el resultado", añadió sobre el próximo partido.

Mientras que sobre el Mundial expresó: "Queremos dejar una huella muy grande para nosotros y el país y avanzar a la siguiente ronda".

Sobre el empate señaló: "Pudimos haber hecho más, pero el partido fue muy difícil y sacamos el empate".