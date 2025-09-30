Mundial Sub-20: Panamá empató con  Ucrania en Valparaíso

La selección de Panamá Sub-20 empató 1-1 ante Ucrania en su segundo compromiso en la Copa Mundial Sub-20 desde el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Los europeos arrancaron con una presión alta y buscando generar peligro por banda derecha con el zurdo Hennadiy Synchuk, jugador del CF Montreal de Estados Unidos, que dejaba jugadores en el camino en reiteradas ocasiones.

Sobre el minuto 6' del partido el defensor Martin Krug le cometió una falta en el área a Oleksandr Pyshchur y en primeras instancias el propio Pyshchur cobró y Cecilio Burgess tapó en el fondo, pero el tiro de penal se repitió luego de ser utilizada la tarjeta verde.

En la segunda oportunidad, Hennadiy Synchuk definió de buena forma para abrir el marcador.

Panamá resistió ataques ucranianos y al 36' llegó la respuesta clara, con Kevin Walder dejando rivales en el camino por la banda derecha y asistiendo de gran forma a Gustavo Herrera, con el primer gol de "La Rojita" en el mundial.

Segundo tiempo sin goles en el Mundial Sub-20

En la segunda mitad ambos oncenos lo intentaron, pero llegaban con poca claridad al arco contrario.

La selección de Panamá buscó con las variantes cambiar el partido, con Rafael Mosquera y Karlo Kuranyi en el ataque, y minutos más tarde sobre el final Ryan Gómez y Ernesto Gómez, pero ninguno con oportunidad clara sobre el marco que defendía Vladyslav Krapyvtsov.