Champions League: Partidos para hoy martes 7 de abril en cuartos de final

El Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League el martes 7 de abril.

Ningún otro par de equipos se ha enfrentado tantas veces en las competiciones de clubes de la UEFA, y este 29.º duelo entre el Real Madrid y el Bayern promete ser tan emocionante como cualquiera de los anteriores.

El Madrid ha salido airoso de los últimos enfrentamientos directos, ya que se ha clasificado en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido entre ambos equipos, además de mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern (7V 2E).

Por su parte, el Arsenal visitará al Sporting CP en el otro partido de ida de los cuartos de final del martes 7 de abril.

Los 'Gunners' están invictos en competiciones europeas contra el Sporting CP (2V 3E), y su victoria por 1-5 en Lisboa en la jornada de la Champions League 2024/25 ofrece una muestra de su ímpetu ofensivo bajo la dirección de Mikel Arteta. Sin embargo, la única eliminatoria a doble partido entre ambos equipos terminó con el equipo portugués pasando de ronda en los penaltis en los octavos de final de la UEFA Europa League 2022/23.

Partidos para hoy martes, 7 de abril en la Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich - Estadio Santiago Bernabéu (2:00 pm)

Sporting Club vs Arsenal - Estadio José Alvalade (2:00 pm)

FUENTE: CHAMPIONS LEAGUE