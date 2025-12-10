Champions League: Partidos para hoy miércoles 10 de diciembre

Este miércoles 10 de diciembre sigue en marcha la fase liga de la UEFA Champions League, con grandes duelos entre los mejores equipos del continente europeo.
Partidos para este miércoles 10
Villarreal vs Copenhague a las 12:45 P.M.
Qarabag vs Ajax, 12:45 P.M.
Bayer Leverkusen vs Newcastle a las 3:00 P.M.
Real Madrid vs Manchester City a las 3:00 P.M.
Benfica vs Napoli, 3:00 P.M.
Club Brujas vs Arsenal a las 3:00 P.M.
Athletic Club vs PSG a las 3:00 P.M.
Juventus vs Pafos, 3:00 P.M.
Borussia Dortmund vs Bodo Glimt a las 3:00 P.M.