CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  10 de diciembre de 2025 - 08:29

Champions League: Partidos para hoy miércoles 10 de diciembre

Conoce a continuación los duelos que se disputarán este miércoles 10 de diciembre en la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy miércoles 10 de diciembre

Champions League: Partidos para hoy miércoles 10 de diciembre

Este miércoles 10 de diciembre sigue en marcha la fase liga de la UEFA Champions League, con grandes duelos entre los mejores equipos del continente europeo.

La jornada se destaca por un cara a cara de gran calibre, entre los ya rivales de otras ediciones Real Madrid y Manchester City.

Partidos para este miércoles 10

Villarreal vs Copenhague a las 12:45 P.M.

Qarabag vs Ajax, 12:45 P.M.

Bayer Leverkusen vs Newcastle a las 3:00 P.M.

Real Madrid vs Manchester City a las 3:00 P.M.

Benfica vs Napoli, 3:00 P.M.

Club Brujas vs Arsenal a las 3:00 P.M.

Athletic Club vs PSG a las 3:00 P.M.

Juventus vs Pafos, 3:00 P.M.

Borussia Dortmund vs Bodo Glimt a las 3:00 P.M.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Kylian Mbappé disponible para duelo ante Manchester City

Champions League: Tottenham goleó al Slavia Praga en la J6

Champions League: El Liverpool gana sobre el final al Inter

Recomendadas

Últimas noticias