Champions League: Partidos para hoy miércoles 14 de octubre

La UEFA Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 14 de octubre con nueve emocionantes encuentros, entre los que destacan Roma vs Real Madrid, Manchester City vs PSG y LASK Linz vs Liverpool.
Otro choque que acapara la atención será el Manchester City frente al París Saint-Germain (PSG), también a las 2:00 p.m. Dos equipos con importantes figuras internacionales se enfrentarán en un compromiso que promete intensidad, calidad y espectáculo ofensivo.
Por su parte, el Liverpool visitará al LASK Linz del panameño Andrés Andrade a las 11:45 a.m., en uno de los primeros encuentros del día.
Partidos para hoy 14 de octubre en la Champions League
11:45 a.m.
- Feyenoord vs. Como
- LASK vs. Liverpool
2:00 p.m.
- Roma vs. Real Madrid
- Manchester City vs. PSG
- Aston Villa vs. Fenerbahce
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas
- Real Betis vs. Porto
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart
- Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund