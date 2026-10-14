Champions League: Partidos para hoy miércoles 14 de octubre

La UEFA Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 14 de octubre con nueve emocionantes encuentros, entre los que destacan Roma vs Real Madrid , Manchester City vs PSG y LASK Linz vs Liverpool.

Uno de los partidos más atractivos será el duelo entre Roma y Real Madrid, programado para las 2:00 p.m. (hora de Panamá). El conjunto merengue tendrá una exigente visita a territorio italiano, donde buscará imponer su jerarquía europea ante un rival que intentará hacerse fuerte como local.

Otro choque que acapara la atención será el Manchester City frente al París Saint-Germain (PSG), también a las 2:00 p.m. Dos equipos con importantes figuras internacionales se enfrentarán en un compromiso que promete intensidad, calidad y espectáculo ofensivo.

Por su parte, el Liverpool visitará al LASK Linz del panameño Andrés Andrade a las 11:45 a.m., en uno de los primeros encuentros del día.

Partidos para hoy 14 de octubre en la Champions League

11:45 a.m.

Feyenoord vs. Como

LASK vs. Liverpool

2:00 p.m.