MLB: Rays superan a Guardianes e igualan la Serie de Campeonato de la Americana

MLB: Rays superan a Guardianes e igualan la Serie de Campeonato

El Tropicana Field fue testigo de la victoria de los Tampa Bay Rays 1-3 sobre los Guardianes de Cleveland para igualar 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas ( MLB ).

Los locales anotaron sus tres carreras en la baja del cuarto episodio, luego de un grave error del tercera base José Ramírez con un rodado de Ben Williamson.

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¡EL MOMENTO!



Así fue el último out que certificó la victoria de Tampa Bay 3-1 frente a los Guardianes en el juego 2 de la Serie de Campeonato de la Americana. #MLBRPC pic.twitter.com/VhDo3c0b8u — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 14, 2026

Tras el error del dominicano que llevó al plato a Víctor Mesa Jr, Tampa aprovechó la entrada a lo grande para anotar dos más en las piernas de Chandler Simpson y Ben Williamson con un imparable remolcador de Liam Hicks.

La respuesta de los visitantes llegó en la alta del séptimo capítulo gracias a un doblete de Chase DeLauter que empujó a Patrick Bailey a la registradora.

El dominicano Freddy Peralta se acreditó el triunfo, tras lanzar 6.0 entradas de 4 imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches.

El receptor Liam Hicks fue el mejor a la ofensiva, tras conectar de 3-2 con 2 empujadas.

¿Cuándo vuelve a jugar Tampa Bay y Guardianes en la MLB?

Ambas franquicias se verán las caras el jueves 15 de octubre en el juego 3 desde el Progressive Field (5:00 p.m. en vivo por RPC)