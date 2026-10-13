MLB: Rays superan a Guardianes e igualan la Serie de Campeonato de la Americana

El Tropicana Field fue testigo de la victoria de los Tampa Bay Rays 1-3 sobre los Guardianes de Cleveland para igualar 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas (MLB).
Tras el error del dominicano que llevó al plato a Víctor Mesa Jr, Tampa aprovechó la entrada a lo grande para anotar dos más en las piernas de Chandler Simpson y Ben Williamson con un imparable remolcador de Liam Hicks.
La respuesta de los visitantes llegó en la alta del séptimo capítulo gracias a un doblete de Chase DeLauter que empujó a Patrick Bailey a la registradora.
El dominicano Freddy Peralta se acreditó el triunfo, tras lanzar 6.0 entradas de 4 imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches.
El receptor Liam Hicks fue el mejor a la ofensiva, tras conectar de 3-2 con 2 empujadas.
¿Cuándo vuelve a jugar Tampa Bay y Guardianes en la MLB?
Ambas franquicias se verán las caras el jueves 15 de octubre en el juego 3 desde el Progressive Field (5:00 p.m. en vivo por RPC)