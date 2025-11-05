Champions League: Partidos para hoy miércoles 5 de octubre

Este miércoles 5 de octubre se jugarán los partidos restantes de la jornada 4 de la UEFA Champions League en la fase liga de la temporada 2025-2026 y salen a la cancha el FC Barcelona y el Olympique Marsella.
Partidos de Champions League para este miércoles 5 de noviembre
- Pafos vs Villarreal: 12:45 pm
- Qarabag vs Chelsea: 12:45 pm
- Manchester City vs Borussia Dortmund 3:00 pm
- Newcastle vs Athletic Club: 3:00 pm
- Ajax vs Galatasaray: 3:00 pm
- Brujas vs Barcelona: 3:00 pm
- Benfica vs Leverkusen 3:00 pm
- Inter vs Kairat: 3:00 pm
- Marsella vs Atalanta:3:00 pm