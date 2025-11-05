UCL Champions League -  5 de noviembre de 2025 - 06:37

Champions League: Partidos para hoy miércoles 5 de octubre

Repasa el calendario de partidos para este miércoles 5 de octubre en la UEFA Champions League en su jornada 4.

Este miércoles 5 de octubre se jugarán los partidos restantes de la jornada 4 de la UEFA Champions League en la fase liga de la temporada 2025-2026 y salen a la cancha el FC Barcelona y el Olympique Marsella.

El Real Madrid y el PSG que estaban en lo alto de la tabla sufrieron una derrota importante y varios equipos podrían aprovecharlo

Partidos de Champions League para este miércoles 5 de noviembre

  • Pafos vs Villarreal: 12:45 pm
  • Qarabag vs Chelsea: 12:45 pm
  • Manchester City vs Borussia Dortmund 3:00 pm
  • Newcastle vs Athletic Club: 3:00 pm
  • Ajax vs Galatasaray: 3:00 pm
  • Brujas vs Barcelona: 3:00 pm
  • Benfica vs Leverkusen 3:00 pm
  • Inter vs Kairat: 3:00 pm
  • Marsella vs Atalanta:3:00 pm
