FÚTBOL Fútbol Internacional -  5 de noviembre de 2025 - 11:33

El PSG anuncia las lesiones de Achraf Hakimi, Dembélé y Nuno Mendes

El PSG anuncia las bajas de Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes por lesiones luego del partido ante el Bayern.

El PSG anuncia las lesiones de Achraf Hakimi

El PSG anuncia las lesiones de Achraf Hakimi, Dembélé y Nuno Mendes

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

El PSG envió comunicado médico de los jugadores Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes luego del partido de Champions League ante el Bayern Múnich.

Lesiones de jugadores del PSG

  • Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas.
  • Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla. Permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.
  • Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda. Permanecerá bajo atención médica durante las próximas semanas.
  • Désiré Doué continúa su labor de rehabilitación.

Se proporcionará una nueva actualización después del parón internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

¡EL HÉROE! Goncalo Ramos le da agónico triunfo al PSG en el Parque De Los Príncipes

¿Qué lesión tiene Dèsiré Doué y cuánto partidos se pierde con el PSG?

Recomendadas

Últimas noticias