FÚTBOL Fútbol Internacional - 5 de noviembre de 2025 - 11:33
El PSG anuncia las lesiones de Achraf Hakimi, Dembélé y Nuno Mendes
El PSG anuncia las bajas de Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes por lesiones luego del partido ante el Bayern.
Lesiones de jugadores del PSG
- Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas.
- Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla. Permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.
- Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda. Permanecerá bajo atención médica durante las próximas semanas.
- Désiré Doué continúa su labor de rehabilitación.
Se proporcionará una nueva actualización después del parón internacional.
