Mundial Sub-17 Qatar 2025: Panamá cae por goleada en su debut ante Irlanda

La selección de Panamá U17 de Leonardo Pipino cayó 4-1 ante Irlanda en su debut en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 y dejó un sabor amargo por la primera jornada del Grupo J.

Panamá intentó jugar pero fue más la superioridad en el cuadro de Irlanda que abrió el marcador con gol de Jaden Umeh al minuto 12' luego de una jugada en el tiro de esquina.

Los errores de los panameños costaron y Kian McMahon-Brown al minuto 35' marcó el segundo para Irlanda, para enviarlo al medio tiempo.

Panamá cerró con mejor actitud pero no fue suficiente

La selección de Panamá inició la segunda parte con modificaciones y Michael Noonan anotó el tercer tanto. La goleada fue inevitable cuando Max Kovalevskis marcaba el cuarto al 60'.

Sobre el final Panamá intentó maquillar el resultado y Moisés Richards marcó el primer tanto en este Mundial al minuto 88'.

Panamá jugará el próximo sábado ante Paraguay a las 10:15 am.