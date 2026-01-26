Champions League: Partidos para la jornada 8 de la fase de liga

Partidos para la jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League que definirá a los que clasifiquen a octavos de final y los que jueguen playoff.
Partidos para la jornada 8 de la UEFA Champions League
- Athletic Club vs Sporting Lisboa
- Liverpool vs Qarabag
- FC Barcelona vs FC Copenhague
- Mónaco vs Juventus
- Ajax vs Olympiacos
- PSG vs Newcastle
- Borussia Dormund vs Inter
- Napoli vs Chelsea
- Eintracht Frankfurt vs Tottenham
- Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen vs Villarreal
- Arsenal vs Kairat
- Pafos vs Slavia Praga
- Manchester City vs Galatasaray
- Brujas vs Marsella
- Benfica vs Real Madrid
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta
- PSV vs Bayer Múnich