CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  26 de enero de 2026 - 08:33

Champions League: Partidos para la jornada 8 de la fase de liga

Partidos para la jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League que definirá a los que clasifiquen a octavos de final y los que jueguen playoff.

Champions League: Partidos para la jornada 8 de la fase de liga
Champions League: Partidos para la jornada 8 de la fase de liga

Partidos para la jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League que definirá a los que clasifiquen a octavos de final y los que jueguen playoff.

Hasta el momento están clasificados de forma directa el Arsenal, equipo con el pleno de puntos y el Bayern Múnich que tiene 18.

Partidos para la jornada 8 de la UEFA Champions League

  • Athletic Club vs Sporting Lisboa
  • Liverpool vs Qarabag
  • FC Barcelona vs FC Copenhague
  • Mónaco vs Juventus
  • Ajax vs Olympiacos
  • PSG vs Newcastle
  • Borussia Dormund vs Inter
  • Napoli vs Chelsea
  • Eintracht Frankfurt vs Tottenham
  • Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen vs Villarreal
  • Arsenal vs Kairat
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Manchester City vs Galatasaray
  • Brujas vs Marsella
  • Benfica vs Real Madrid
  • Union Saint-Gilloise vs Atalanta
  • PSV vs Bayer Múnich
En esta nota:
Seguir leyendo

SL Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J8 de la Champions League

Inter de Milán golea al Pisa en la jornada 22 de la Serie A

El PSG vence al Auxerre con un gol de Barcola

Recomendadas

Últimas noticias