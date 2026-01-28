Champions League: Real Madrid cae ante Mourinho y jugará playoff

El Benfica va por delante en el marcador 2-1 frente al Real Madrid , al descanso del partido de la última jornada de la fase regular de la Champions League en el Estádio da Luz, tras una primera parte en la que no escasearon las oportunidades para ambos equipos pero con superioridad de los encarnados.

El primer gol llegó con Mbappé en el minuto 29 tras una asistencia de Raúl Asencio, pero la ventaja no duró mucho y en el 36 el noruego Schjelderup igualó el partido tras un pase de Pavlidis. En el tiempo de prolongación, el delantero griego selló la ventaja al convertir un penalti tras una falta de Tchouaméni sobre Otamendi.

El noruego, una pesadilla para el Madrid, volvería a marcar para poner el partido 3-1. Aunque rápidamente Mbappé anotó su doblete para llegar a 12 goles en el torneo.

Sobre el final del partido, Anatoly Trubin, el portero, anotó de cabeza para meter a su equipo en los playoff.