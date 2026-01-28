Champions League: Real Madrid cae ante Mourinho y jugará playoff

El Benfica va por delante en el marcador 2-1 frente al Real Madrid, al descanso del partido de la última jornada de la fase regular de la Champions League en el Estádio da Luz, tras una primera parte en la que no escasearon las oportunidades para ambos equipos pero con superioridad de los encarnados.
El noruego, una pesadilla para el Madrid, volvería a marcar para poner el partido 3-1. Aunque rápidamente Mbappé anotó su doblete para llegar a 12 goles en el torneo.
Sobre el final del partido, Anatoly Trubin, el portero, anotó de cabeza para meter a su equipo en los playoff.