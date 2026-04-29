CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  29 de abril de 2026 - 17:18

Antoine Griezmann lamenta fallos ante Arsenal, pero avisa para la vuelta

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en la Champions League.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

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Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions League (1-1), las “tres” ocasiones que falló durante el encuentro.

“Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final”, expuso en declaraciones a ‘Movistar+’ al término del encuentro.

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“Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol”, declaró.

El Atlético recibió el 0-1 antes del descanso. “Esos minutos al final del primer tiempo justo antes de entrar al descanso duelen, pero hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor, bascular mejor y esa ha sido la diferencia. Y nuestra gente nos ha empujado”, afirmó.

FUENTE: EFE

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