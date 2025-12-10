Champions League: Rodrygo rompe mala racha de 32 partidos sin anotar

Rodrygo FOTO: REAL MADRID

El atacante brasileño Rodrygo Goes anotó el primer tanto en el partido del Real Madrid ante el Manchester City en la sexta jornada de la UEFA Champions League dejando a un lado la mala racha de 32 partidos consecutivos sin anotar.

Tuvieron que pasar 9 meses para que Rodrygo finalmente anotara y lo hizo con el Real Madrid en la Champions League ante el Manchester City, equipo que le trae recuerdos en este torneo.

