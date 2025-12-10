Champions League: Rodrygo rompe mala racha de 32 partidos sin anotar

El atacante brasileño Rodrygo Goes anotó el primer tanto en el partido del Real Madrid ante el Manchester City en la sexta jornada de la UEFA Champions League dejando a un lado la mala racha de 32 partidos consecutivos sin anotar.
Rodrygo aprovecha sus minutos
El brasileño que estuvo en el ojo de la tormenta en el verano por su posible deseo de marcharse del equipo merengue, estuvo en el banquillo en el arranque de la temporada y con la baja de Mastantuono se le dio las oportunidades de ir desde el arranque.