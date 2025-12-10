UCL Champions League -  10 de diciembre de 2025 - 15:46

Champions League: Rodrygo rompe mala racha de 32 partidos sin anotar

Rodrygo abrió el marcador en el duelo del Real Madrid ante el Manchester City en la jornada 6 de la Champions League.

El atacante brasileño Rodrygo Goes anotó el primer tanto en el partido del Real Madrid ante el Manchester City en la sexta jornada de la UEFA Champions League dejando a un lado la mala racha de 32 partidos consecutivos sin anotar.

Tuvieron que pasar 9 meses para que Rodrygo finalmente anotara y lo hizo con el Real Madrid en la Champions League ante el Manchester City, equipo que le trae recuerdos en este torneo.

Rodrygo aprovecha sus minutos

El brasileño que estuvo en el ojo de la tormenta en el verano por su posible deseo de marcharse del equipo merengue, estuvo en el banquillo en el arranque de la temporada y con la baja de Mastantuono se le dio las oportunidades de ir desde el arranque.

