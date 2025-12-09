Champions League: Tottenham goleó al Slavia Praga en la J6

El Tottenham Hotspur venció este martes con claridad al Slavia de Praga gracias a los goles de David Zima en propia puerta, Mohammed Kudus y Xavi Simons -ambos de penalti- y se queda a las puertas del 'top 8', que da acceso directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol, a falta de dos jornadas.

El Tottenham, que realizó un homenaje a Heun Min-Son antes del inicio del encuentro, pudo marcar más goles, pero se topó con Jindrich Stanek, que salvó a los suyos en más de una ocasión.

Cuando no se habían cumplido los dos minutos de partido, Simons, elegido mejor jugador del partido, colocó un pase de la muerte para Richarlison, de nuevo en el once inicial, que se encontró con una mano salvadora del portero checo.

El guardameta volvió a ganar la partida al delantero brasileño y sacó un pie salvador a disparo de Kudus, que recibió un pase entre líneas del 'Cuti' Romero.

El Slavia de Praga lo intentó hasta en dos ocasiones a la contra por medio de Lukas Provod, aunque sendas ocasiones se fueron desviadas.

Tottenham consigue una sólida victoria

Todo fue un espejismo porque los locales lo siguieron intentando y pronto encontraron la recompensa.

Cuando corría el minuto 26, Zima despejó de cabeza hacia su propia portería después una prolongación de Romero, en el primer palo, después de un saque de córner de Pedro Porro.

Tras el tanto, los 'Spurs' rebajaron una marcha y propiciaron que los checos se estirarán, aunque sin apenas generar peligro.

Dos disparos blandos de David Moses y de Michal Sadilek fueron sus únicos acercamientos antes del descanso.

Cinco minutos después de la reanudación, Youssouoha Sanyong provocó un penalti después de una falta a Pedro Porro.