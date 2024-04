Champions League: Xavi carga contra el arbitraje tras la eliminación del Barcelona

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/deportes_rpc/status/1780356987647062258&partner=&hide_thread=false ¡MOLESTO!



Palabras de Xavi Hernández luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Champions League.

La expulsión a Araújo fue injusta para Xavi - Champions League

"Intentaré hablar desde la calma. Tal como está hoy el fútbol de igualado a este nivel jugar diez contra once es imposible. Para mí es injusta la expulsión, revienta la eliminatoria, se acabó el fútbol prácticamente. Marca tanto la eliminatoria que me hace sentir rabia. Tuve que sacar a Lamine con toda la pena del mundo porque estaba haciendo un buen partido. El gol de Dembélé nos hizo mucho daño antes del descanso. Después competimos, tiramos de orgullo, pero hoy no era el día. Máximo orgullo de haber llegado hasta donde hemos llegado", comentó el DT blaugrana.