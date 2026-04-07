Champions League: XI del Real Madrid para la ida ante el Bayern Múnich

Champions League: XI del Real Madrid para duelo ante el Bayern Múnich FOTO: REAL MADRID

Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico de la Champions League, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.

La amarga derrota en Mallorca (2-1) del Real Madrid colocó al conjunto blanco al borde del abismo. El Barcelona se marchó a siete puntos de distancia y la Liga ya es casi una quimera. Eso, deja al equipo de Álvaro Arbeloa contra las cuerdas y con solo una competición que puede evitar otro año sin títulos, el segundo consecutivo.

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