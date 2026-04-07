Champions League: XI del Real Madrid para la ida ante el Bayern Múnich

Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico de la Champions League, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.
Los lesionados Courtois y Rodrygo seguirán fuera y Mendy, pese a que este lunes se entrenó por primera vez con el grupo, aún no estará disponible.
Alineación del Real Madrid vs Bayern Múnich - Champions League
Andriy Lunin; Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Jr.
FUENTE: EFE