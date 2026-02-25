CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  25 de febrero de 2026 - 13:29

Champions League: XI del Real Madrid para la vuelta ante el Benfica

Repasa la alineación del Real Madrid para medirse al Benfica en el playoffs de vuelta de la Champions League.

FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para enfrentar al Benfica en el encuentro de vuelta del playoff de la UEFA Champions League 2025-2026, donde buscará el objetivo de clasificar a los octavos de final.

Los merengues afrontan el duelo con la ventaja conseguida en Lisboa la semana pasada (0-1).

El objetivo de los dirigidos por Álvaro Arbeloa es entrar en el sorteo de la siguiente ronda, que se celebrará el viernes, y en el que el vencedor de esta eliminatoria se medirá a Manchester City o Sporting de Portugal. Para ello, los blancos contará con el apoyo de una afición que espera vivir otra gran noche europea. El equipo encadena seis victorias en el Bernabéu, en las que ha marcado 21 goles y encajado 4.

Alineación del Real Madrid vs Benfica - Champions League

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Gonzalo García y Vinícius.

FUENTE: REAL MADRID

