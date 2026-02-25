El estadio Santiago Bernabéu apoya a Vinicius con cartel "No al racismo"

La afición del Real Madrid que acudió al Estadio Santiago Bernabéu este miércoles para el partido de vuelta de la fase previa a octavos de final de la Liga de Campeones mandó un mensaje de apoyo al brasileño Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas en la ida por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero. Tras esto, el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Estadio Santiago Bernabéu apoya a Vinicius

Un Prestianni que no puede disputar el partido, después de que el Comité de Apelación de la UEFA informase este miércoles de que desestimó el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina.

Supuesto episodio racista tras el que la afición del Real Madrid dedicó antes del partido dos pancartas de apoyo a su futbolista: “No al racismo” y “Respect” -Respeto, en castellano-.