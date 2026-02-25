Béisbol Juvenil 2026: "Salir con el pie derecho en casa es sumamente importante", Dimas Ponce

El manager de Panamá Oeste Dimas Ponce habló luego del primer triunfo ante Chiriquí en el Estadio Mariano Rivera por la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 .

Ponce destaca la importancia de ganar en el Juego 1 de la Serie Final.

Importante triunfo en la Final del Béisbol Juvenil 2026

"La serie final en todos los lugares va a ser siempre difícil, el equipo chiricano es un equipo aguerrido, lo han demostrado, pero salir con el pie derecho en casa ante el respaldo de esta fanaticada es sumamente importante", destacó.

"Estoy contento con el trabajo de los muchachos, sin duda alguna, pudimos hacer ajustes, hacer contactos más solidos y de eso se trata de en el partido hacer ajustes a la postre sacar los resultados", finalizó.

Ahora, los dirigido por Dimas Ponce deberán enfrentar un nuevo choque en su territorio, con su destacado zurdo en la lomita, Joshua Martínez, uno con experiencia en finales de la categoría.