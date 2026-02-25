Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver J2 de la Serie Final Béisbol Juvenil 2026

La Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continúa este miércoles con el segundo choque entre Chiriquí y Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera.
Para el segundo choque, el mánager Ángel Chávez le dará la pelota al refuerzo herrerano Manuel Bustavino para tratar de igualar la serie, mientras que el timonel Dimas Ponce buscará asegurar la segunda victoria con su estelar lanzador Joshua Martínez.
Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie final del Béisbol Juvenil 2026
- Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Mariano Rivera
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión