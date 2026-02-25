BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  25 de febrero de 2026 - 11:25

Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver J2 de la Serie Final Béisbol Juvenil 2026

La novena de Chiriquí visitará a Panamá Oeste en el juego 2 de la Serie de Final del Béisbol Juvenil 2026.

Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha

Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver J2 de la Serie Final Béisbol Juvenil 2026

La Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continúa este miércoles con el segundo choque entre Chiriquí y Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera.

Los Vaqueros hicieron respetar la casa en el juego 1, tras imponerse por pizarra de 4-2 con gran trabajo ofensivo de Luis Aranda, Juan Caballero y Maikel Nieto.

Para el segundo choque, el mánager Ángel Chávez le dará la pelota al refuerzo herrerano Manuel Bustavino para tratar de igualar la serie, mientras que el timonel Dimas Ponce buscará asegurar la segunda victoria con su estelar lanzador Joshua Martínez.

Chiriquí vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie final del Béisbol Juvenil 2026

  • Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste pegó primero en la serie final ante Chiriquí

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para la final entre Panamá Oeste y Chiriquí?

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí deja en el camino a Coclé y se medirá a Oeste en la final

Recomendadas

Últimas noticias