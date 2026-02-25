Champions League: Partidos para hoy miércoles 25 de febrero

La vuelta de los playoff de la UEFA Champions League continua este miércoles 25 de febrero, con emocionantes duelos en grandes escenarios europeos, en busca de la clasificación a la siguiente ronda.
Partidos para hoy en os playoffs de la Champions League
- Atalante vs Borussia Dortmund a las 12:45 P.M.
- Juventus vs Galatasaray a las 3:00 P.M.
- PSG vs Mónaco, 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Benfica a las 3:00 P.M.
En la ida, los "merengues" tuvieron un destacado resultados de visita, ganando en un 1-0 con gol de Vinícius Jr, en un duelo que tuvo mucho fútbol y mucho más en temas extra deportivos.