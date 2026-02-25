Champions League: Partidos para hoy miércoles 25 de febrero FOTO: Real Madrid

La vuelta de los playoff de la UEFA Champions League continua este miércoles 25 de febrero, con emocionantes duelos en grandes escenarios europeos, en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Hoy se conocerán los siguientes 4 equipos que completarán los Octavos de Final.

