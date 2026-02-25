CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  25 de febrero de 2026 - 08:51

Champions League: Partidos para hoy miércoles 25 de febrero

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este miércoles 25 de febrero en la UEFA Champions League.

FOTO: Real Madrid

La vuelta de los playoff de la UEFA Champions League continua este miércoles 25 de febrero, con emocionantes duelos en grandes escenarios europeos, en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Hoy se conocerán los siguientes 4 equipos que completarán los Octavos de Final.

Partidos para hoy en os playoffs de la Champions League

  • Atalante vs Borussia Dortmund a las 12:45 P.M.
  • Juventus vs Galatasaray a las 3:00 P.M.
  • PSG vs Mónaco, 3:00 P.M.
  • Real Madrid vs Benfica a las 3:00 P.M.

En la ida, los "merengues" tuvieron un destacado resultados de visita, ganando en un 1-0 con gol de Vinícius Jr, en un duelo que tuvo mucho fútbol y mucho más en temas extra deportivos.

