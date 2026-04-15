Champions League Champions League -  15 de abril de 2026 - 12:33

Champions League: XI del Real Madrid vs Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final

Repasa a continuación la alineación del Real Madrid para enfrentar al Bayern Múnich en la UEFA Champions League.

Champions League: XI del Real Madrid vs Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final

Champions League: XI del Real Madrid vs Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final

FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para enfrentarse al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, que se disputará en el Allianz Arena (2:00 pm).

El técnico Álvaro Arbeloa saldrá de la partida con sus figuras Jude Bellingham, Vinicíus Jr y Kylian Mbappé.

XI DEL REAL MADRID VS BAYERN MÚNICH EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Lunin, Trent Alexander Arnold, Militão, Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Vini Jr. y Mbappé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2044466799060664618?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Bayern Múnich vs Real Madrid: EN VIVO, cuartos de final de Champions League

Champions League: Partidos para hoy miércoles 15 de abril

Champions League: "Nos hemos dejado la vida", Frenkie de Jong

Recomendadas

Últimas noticias