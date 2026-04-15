Champions League: XI del Real Madrid vs Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final

El conjunto del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para enfrentarse al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, que se disputará en el Allianz Arena (2:00 pm).
El técnico Álvaro Arbeloa saldrá de la partida con sus figuras Jude Bellingham, Vinicíus Jr y Kylian Mbappé.
XI DEL REAL MADRID VS BAYERN MÚNICH EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Lunin, Trent Alexander Arnold, Militão, Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Vini Jr. y Mbappé.