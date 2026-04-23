Panameño Tomás Rodríguez sigue rompiendo las redes en Costa Rica

El delantero panameño Tomás Rodríguez quiere llegar a la Copa Mundial 2026 y quiere ponerle las cosas difíciles al entrenador Thomas Christiansen, luego de marcar otro gol con la camiseta del Saprissa en la Primera División de Costa Rica .

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El ex futbolista del Sporting San Miguelito registra dos goles en los últimos tres partidos, tras marcar en la final de la Copa de Costa Rica ante el Sporting FC y en la goleada 5-0 sobre Guadalupe, el miércoles 22 de abril en Liga.

La anotación del atacante de 27 años llegó al minuto 34', iniciando el camino del triunfo donde también anotaron Orlando Sinclair, Luis Paradela (2) y Ariel Rodríguez.

Números de Tomás Rodríguez en el torneo Clausura

Rodríguez anotó un gol y brindó una asistencia en 3 partidos de la Copa de Costa Rica, mientras que en la Liga Promerica tiene 4 goles en 17 encuentros.