MLB MLB -  23 de abril de 2026 - 10:05

MLB: Iván Herrera entró en ritmo con el madero y despachó su tercer jonrón

El receptor panameño Iván Herrera sonó su tercer jonrón de la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Iván Herrera entró en ritmo con el madero y despachó su tercer jonrón
MLB: Iván Herrera entró en ritmo con el madero y despachó su tercer jonrónFOTO: MLB

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera despachó su tercer cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB, en el duelo donde los Cardenales de San Luis perdieron 4-1 frente a los Miami Marlins en el LoanDepot Park.

La franquicia del canalero dejó su marca en 14-10 en la división Central de la Liga Nacional, mientras que los Marlins de Leonardo Jiménez tienen récord de 12-13 en la división Este.

El "Joy" recibió pasaporte en un turno y anotó una carrera.

El cuadrangular del Iván llegó en la alta del noveno episodio ante una recta de cuatro costuras del derecho Lake Bachar de 95 mph. La pelota viajó 388 pies y tuvo una velocidad de salida de 108.2 mph.

Números de Iván Herrera en la temporada 2026 de la MLB

El pelotero de 25 años batea para .230 producto de 20 hits en 87 turnos al bate, 3 cuadrangulares, 4 dobles, 10 carreras anotadas, 12 empujadas, 18 bases por bolas y 16 ponches.

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