LaLiga: ¿Por qué se detuvo el partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo?

El partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha interrumpido en el minuto 42 por un incidencia médica de una aficionado en la grada del Spotify Camp Nou.

El lateral del Barcelona Joao Cancelo fue sustituido por lesión en el minuto 23 del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputó en el Spotify Camp Nou frente al Celta.

El defensa luso se fue al suelo con gestos de dolor en la pierna derecha y abandonó el campo tras ser atendido por los médicos sobre el terreno de juego. Entró en su lugar el también lateral Alejandro Balde.

El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji.

FUENTE: EFE