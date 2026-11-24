El Real Madrid goleó 5-1 al PSV en el Estadio Santiago Bernabéu para tener el pleno de victorias en la UEFA Champions League tras 5 jornadas.

La primera parte no fue la mejor para el conjunto blanco, quien sufrió con los ataques de van Bommel, Til, y Dest.

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El tanto de los visitantes llegaría luego de un penal que fue revisado en el VAR tras una falta de Aurelién Tchouameni. Desde los doce pasos Ivan Perisic anotó.

Pero antes del inicio de la segunda parte, Jose Mourinho realizó tres cambios, ingresó Jude Bellingham y los centrales Ibrahima Konaté y Dean Huijsen.

A los 50 minutos comenzó la remontada. Primero un centro pasado de Vinicius Jr. para Yan Diomande que se la dejó a Arda Guler, el turco de primera se la dejó a Fede Valverde que la remató por bajo.

Diez minutos después un control de Jude Bellingham y un remate desde fuera del área, le dieron al Madrid la ventaja.

El gol de Kylian Mbappé aumentó el marcador tras una recuperación y asistencia de Guler que dejó al francés mano a mano con el portero.

En los minutos finales Mbappé recibió un pase filtrado de Brahim Díaz para ponerse en el mano a mano, llevarse al portero y definir a puerta vacía.

Vinicius Jr también se sumó a la cuota goleadora luego de un pase de Bellingham, el brasileño se metió al área y remató por abajo de las piernas del arquero.

Próximo partido del Real Madrid en Champions

Con esta victoria suman 15 victorias, tras el pleno de victorias en cinco partidos. El siguiente partido será ante el Arsenal el 9 de diciembre.