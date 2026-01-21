El Liverpool le gana al Olympique Marsella de Amir Murillo

El Liverpool confirmó la recuperación que viene apuntando en los últimos meses con una victoria al Olympique Marsella en Champions League (0-3) que le deja a las puertas de la clasificación directa para los octavos de final, que el equipo francés podrá alcanzar si consigue asegurarse la repesca en el último partido.

Los campeones ingleses son cuartos con quince puntos a falta del duelo final contra los azeríes del Qarabag en Anfield, un examen al alcance de los de Arne Slot, que hace unos meses parecían al borde del precipicio.

El panameño Amir Murillo jugó todo el partido de lateral izquierdo.

Fue una victoria trabajada, carente de brillo ante un rival que con mucha voluntad les plantó cara, pero al que le faltó calidad, la que necesitarán contra el Brujas en su último duelo para acabar en la zona de repesca, el objetivo que se habían marcado los propietarios del club.

Amir Murillo se enfrenta al Liverpool

Deseoso de revivir las grandes noches europeas, el Velódromo se vistió con sus mejores galas ante un rival cargado de historia y el espíritu de la grada contagió al equipo francés en los primeros compases, en los que tuteó al campeón inglés.

El entusiasmo marsellés descuidó algo la retaguardia y Szobozlai tocó el poste en el minuto 59 mientras que Florian Wirtz obligó a Rulli a lucirse en el 63.

El exjugador de la Real Sociedad cayó nueve minutos más tarde en el infortunio al empujar a su red el balón tras una embarullada jugada después de un córner lanzado por el argentino Alexis Mac Allister que Jeremie Frimpong envió entre las piernas de Facundo Medina antes de que su compatriota marcara en la meta que debía defender.

El tanto apagó la entusiasmo de la grada y el empuje del equipo local, que solo animó Aubemayang en el minuto 92, bien respondido por Alisson, antes de que Gakpo consiguiera el tercero un minuto más tarde.