UCL Champions League -  21 de octubre de 2026 - 18:04

Champions League: Números de Andrés Andrade en triunfo histórico de LASK Linz

Repasa los números del defensor panameño Andrés Andrade en la victoria histórica del Lask Linz ante el Sporting Club en la Champions League.

Champions League: Números de Andrés Andrade en triunfo histórico de Lask Linz

Champions League: Números de Andrés Andrade en triunfo histórico de Lask Linz

FOTO: IA

Un doblete del colombiano Luis Suárez no fue suficiente este miércoles para el Sporting Club de Portugal, que sufrió su primera derrota de la temporada ante el LASK Linz austriaco del panameño Andrés Andrade, por 2-3 en la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27.

Con la primera visita del LASK al campo del Sporting aún fresca en la memoria (una goleada por 1-4 en 2020 Playoffs de UEFA Europa League), el equipo lisboeta no dejó nada al azar y salió con todo, adelantándose en el marcador en el minuto 5 gracias a Suárez y otro tanto al 89' para firmar su doblete, pero el club del panameño reaccionó con goles de Christoph Lang (33'), Saša Kalajdic (63) y Kryštof Danek (68).

Con este resultado, el Lask suma su primera victoria en una fase liga de la Liga de Campeones, con el canalero siendo titular y referente en la zona defensiva.

Números de Andrés Andrade vs Sporting Club en la Champions League

El seleccionado nacional de 28 años jugó los 90' minutos en el Estadio Jose Alvalade, tuvo 1 intercepción, 4 despejes, 2 recuperaciones, 3/7 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 47 toques, 27/32 (84%) en pases precisos y 2 tiros en total.

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