Champions League: Números de Andrés Andrade en triunfo histórico de Lask Linz

Un doblete del colombiano Luis Suárez no fue suficiente este miércoles para el Sporting Club de Portugal, que sufrió su primera derrota de la temporada ante el LASK Linz austriaco del panameño Andrés Andrade, por 2-3 en la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27.
Con este resultado, el Lask suma su primera victoria en una fase liga de la Liga de Campeones, con el canalero siendo titular y referente en la zona defensiva.
Números de Andrés Andrade vs Sporting Club en la Champions League
El seleccionado nacional de 28 años jugó los 90' minutos en el Estadio Jose Alvalade, tuvo 1 intercepción, 4 despejes, 2 recuperaciones, 3/7 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 47 toques, 27/32 (84%) en pases precisos y 2 tiros en total.