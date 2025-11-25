La Juventus consigue primer triunfo en la Champions League

El Juventus sumó, con un gol en el tiempo añadido del canadiense Jonathan David, su primera victoria en la Liga de Campeones con una remontada en el campo de Bodø Glimt (2-3), al que sostuvo su portero Nikita Haikin, para evitar una derrota que podría haber sido mayor.

Llegaba muy apurado el equipo de Luziano Spaletti, fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda y con sólo cuatro puntos, fruto de otros tantos empates.

Pero la Juve firmó una victoria más que convincente, en la que supo remontar un marcador adverso, en una segunda parte en la que brilló el turco Kenan Yildiz, pero que a punto estuvo de dejar escapar con un penalti absurdo en el tramo final. David, en la prolongación, evitó el susto.

Con una defensa de circunstancias y un once renovado, el Juventus arrancó presionando arriba y apretando al Bodø Glimt para incomodar su salida, conocedor de que los noruegos son un rival a respetar en el césped artificial de Aspmyra.

Casi todo el peligro italiano lo llevó Conceição, que aparecía por todas partes. Para poner dos centros a la cabeza de Adzic, exigiendo a Haikin, o para rozar el gol en dos buenos disparos.

Pero era el equipo de Kjetil Knutsen el que tenía la pelota y se acercaba más veces, aunque no encontraba el hueco.

Blomberg, en una buena combinación de todo el ataque local, remató dentro del área, pero su tiro, tras rebotar en un defensa, salió a córner.

Dos minutos después, el extremo noruego aprovechó una prolongación de cabeza de Høegh en un tiro de esquina para aparecer sólo en el segundo palo y fusilar cruzado a Perin.

La Juventus suma primera victoria

Reaccionó la Juventus, que pudo empatar, pero Conceição remató no muy fuerte y centrado desde el punto de penalti.

Salió fuerte el equipo de Spaletti tras el descanso. Openda empató pronto al remachar una jugada con varios rebotes. Y dos minutos después, Miretti empujaba a puerta vacía una gran jugada de McKennie y de Yildiz, que había entrado en el descanso, pero el VAR la anuló por fuera de juego,

La Juve no dejaba de apretar. Openda la tuvo, pero un defensa salvó el gol. Hasta que McKennie culminó de cabeza una buena combinación de Yildiz y Moretti.

Al Bodø Glimt, con dos puntos después de cinco partidos y que además se juega la liga en la última jornada este fin de semana, se le pone ya muy cuesta arriba pensar en pasar de ronda en su debut en la competición.